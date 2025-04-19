Lecce - Como maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Lecce sahasında Como'yu konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Como maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2025- 13:21