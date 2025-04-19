Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Union Berlin - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Berlin - Stuttgart MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Stuttgart maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Union Berlin - Stuttgart MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Haberer, Rothe; Skarke, Schafer, Hollerbach

Stuttgart: Nubel; Stergiou, Jeltsch, Hendriks, Mittelstaedt; Karazor, Stiller; Rieder, Undav, Fuhrich; Demirovic

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