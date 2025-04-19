İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Rayo Vallecano sahasında Valencia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rayo Vallecano - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Rayo Vallecano - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 32. haftada Rayo Vallecano ile Valencia mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Valencia maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAYO VALLECANO - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Hernandez, Chavarria; Diaz, Ciss; De Frutos, Lopez, Embarba; A Garcia

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gaya; Guerra, Barrenechea; Rioja, Almeida, D Lopez; Sadiq

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