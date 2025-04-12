Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftada Bochum sahasında Augsburg'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bochum-Augsburg maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Bochum-Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bochum-Augsburg maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

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