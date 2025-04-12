Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftada Holstein Kiel sahasında St. Pauli'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Holstein Kiel-St. Pauli maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Holstein Kiel-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Holstein Kiel ile St. Pauli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Holstein Kiel-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLSTEIN KİEL-ST. PAULI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Holstein Kiel-St. Pauli maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN CONNECT ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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