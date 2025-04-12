Arsenal-Brentford maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Arsenal, Brentford’u ağırlayacak. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i 3-0 gibi net bir skorla deviren Mikel Arteta'nın öğrencileri, bu çıkışını ligde de sürdürmenin peşinde. Emirates Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Arsenal, sahadan üç puanla ayrılarak zirve yarışına yeniden ivme kazandırmak istiyor. 62 puanla 2. sırada bulunan Kuzey Londra ekibi, son 5 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla lider Liverpool’un 11 puan gerisine düştü. Peki, Arsenal-Brentford maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Arsenal-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında gözler Emirates Stadyumu'na çevriliyor. Şampiyonluk yolculuğunu sürdürmek isteyen Arsenal, Brentford'u ağırlayacak. Mikel Arteta yönetimindeki Londra ekibi, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde dev rakibi Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek rüya gibi bir galibiyete imza attı. Şimdi ise sıra, aynı başarıyı Premier Lig sahnesine taşımakta. Ligde son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Arsenal, lider Liverpool'un 11 puan gerisinde, ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan kırmızı-beyazlılar, artık puan kaybına tahammül etmiyor. Şampiyonluk umutlarını canlı tutmak isteyen Arsenal, Brentford karşısında iç saha avantajını da arkasına alarak galibiyet hedefliyor. Karşılaşmanın hakemliğini tecrübeli isim Simon Hooper üstlenecek. Peki, Arsenal-Brentford maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

ARSENAL-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında oynanacak Arsenal-Brentford maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

ARSENAL-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Brentford maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-BRENTFORD MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli, Merino

Brentford: Flekken, Ajer, Collins, van den Berg, Lewis-Potter, Norgaard, Yarmolyuk, Damsgaard, Mbeumo, Schade, Wissa

ARSENAL İLE BRENTFORD ARASINDA 20. RANDEVU

Tarihleri boyunca 19 defa karşı karşıya gelen Arsenal ile Brentford, Premier Lig'in 32. haftasında 20. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 9'unda Arsenal üstün gelirken, 6 mücadeleyi de Brentford üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.