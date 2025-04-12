Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Fayha sahasında Al-Qadsiah'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Fayha - Al-Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Fayha - Al-Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Khaleej ile Al Fateh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Fayha - Al-Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FAYHA - AL-QADSIAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Fayha - Al-Qadsiah maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.