Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Khaleej sahasında Al Fateh'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Khaleej - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Khaleej - Al Fateh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Khaleej ile Al Fateh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Khaleej - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHALEEJ - AL FATEH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Khaleej - Al Fateh maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 18.35'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.