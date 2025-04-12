Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al-Nassr sahasında Al-Riyadh'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al-Nassr - Al-Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al-Nassr - Al-Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al-Nassr ile Al-Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al-Nassr - Al-Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL-NASSR - AL-RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al-Nassr - Al-Riyadh maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.