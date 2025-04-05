İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla iki takım da puan kaybı yaşarken Avrupa kupaları yolunda kritik iki puan bıraktılar. Maç adeta golle başladı. 7. dakikada Milanlı Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle konuk ekip Fiorentina 1-0 öne geçti. Bu golün ardından 10. dakikada Moise Kean sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıyarak Fiorentina'ya büyük bir avantaj sağladı. Ancak Milan bu şoku çabuk atlattı. 23. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle farkı bire indiren ev sahibi ekip, 64. dakikada Luka Jovic'in golüyle skoru eşitledi: 2-2. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet için yüklense de başka gol olmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Fiorentina puanını 52'ye, Milan ise 48'e yükseltti. Serie A'nın 32. haftasında Milan, Udinese deplasmanına konuk olacak. Fiorentina ise evinde Parma'yı ağırlayacak.