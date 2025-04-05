La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, Real Betis'i konuk etti. Mücadele, karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Barcelona, karşılaşmaya hızlı başladı ve henüz 7. dakikada genç yıldızı Gavi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Real Betis, bu gole çabuk yanıt verdi. 17. dakikada sahneye çıkan Natan Bernardo de Souza skora dengeyi getirdi.

İlk yarıda iki ekip de gol fırsatları yakalasa da fileler bir daha havalanmadı. Taraflar skoru değiştiremeyince mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Barcelona puanını 67'ye, Real Betis ise 48'e yükseltti. Ligin 31. haftasında Barcelona, Leganes deplasmanına konuk olacak. Real Betis ise sahasında Villareal'i ağırlayacak.