İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Sociedad sahasında Real Valladolid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Sociedad-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Real Sociedad-Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Sociedad sahasında Real Valladolid'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD-REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad-Real Valladolid maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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