FA Cup ÇEYREK FİNAL | Fulham-Crystal Palace maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

İngiltere’nin en prestijli kupalarından FA Cup’ta çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Premier Lig’in iki güçlü temsilcisi Fulham ve Crystal Palace, yarı final bileti için sahaya çıkacak. iki takım da kupa hayalini gerçekleştirmek için sahada en iyi performansını sergileyecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesi arama motorlarına soru sorulmaya devam ediliyor. Peki, Fulham-Crystal Palace maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2025- 12:46