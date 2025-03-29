BUNDESLIGA | Bayern Münih-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’nın 27. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, kümede kalma savaşı veren St. Pauli’yi konuk edecek. Bayer Leverkusen’in kazandığı haftada puan farkını yeniden 6’ya çıkarmak isteyen Bayern, iç saha avantajını kullanarak hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Teknik direktör Vincent Kompany’nin öğrencileri, taraftarlarının önünde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Bayern Münih-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında futbolseverleri kritik bir mücadele bekliyor. Lider Bayern Münih, kümede kalma savaşı veren St. Pauli'yi ağırlayacak. Vincent Kompany yönetiminde Bayern Münih, sezonu şampiyon tamamlamak için emin adımlarla ilerliyor. 26 hafta sonunda 62 puanla zirvede bulunan Bavyera ekibi, en yakın takipçisi Bayer Leverkusen'in kazandığı haftada hata yapmadan puan farkını yeniden 6'ya çıkarmak istiyor. Taraftarı önünde mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, St. Pauli engelini kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Peki, Bayern Münih-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MUNIH-ST. PAULI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 27. haftasında oynanacak Bayern Münih-St. Pauli maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak. Allianz Arena'da oynanacak mücadele beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.