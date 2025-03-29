FA CUP ÇEYREK FİNAL | Brighton-Nottingham Forest maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ne zaman ve saat kaçta?

İngiltere’nin en prestijli kupalarından FA Cup’ta çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Premier Lig’in iki güçlü temsilcisi Brighton ile Nottingham Forest, yarı final bileti için sahaya çıkacak. iki takım da kupa hayalini gerçekleştirmek için sahada en iyi performansını sergileyecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesi arama motorlarına soru sorulmaya devam ediliyor. Peki, Brighton-Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2025- 15:30