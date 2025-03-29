İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Deportivo Alaves sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Deportivo Alaves-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Deportivo Alaves-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 29. haftasında Deportivo Alaves sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves-Rayo Vallecano maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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