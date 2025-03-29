İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi tüm heyecanıyla devam ederken, 29. hafta maçında Real Madrid sahasında Leganes ile karşı karşıya gelecek. Ligde yaşadığı beklenmedik puan kayıpları sonrası zirveden inerek ikinci sıraya gerileyen eflatun-beyazlılar, Barcelona ve Atletico Madrid ile giriştiği şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giriyor. Carlo Ancelotti yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Madrid temsilcisinde Arda Güler’in süre alıp almayacağı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Real Madrid-Leganes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ne zaman ve saat kaçta?

Real Madrid-Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, 29. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Leganes'i konuk edecek. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar, sezonu zirvede tamamlamak için geri kalan maçlarda hata yapmamak zorunda. Beklenmedik puan kayıpları, Madrid ekibinin ikinci sıraya kadar gerilemesine neden oldu. Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunan Real Madrid, bu karşılaşmayı kazanarak rakibini yakalama hedefinde. 28 haftada 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle mücadele eden başkent ekibi, iç saha avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Taraftarların en büyük merak konusu ise genç yetenek Arda Güler'in kritik maçta süre alıp almayacağı. Peki, Real Madrid-Leganes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ne zaman ve saat kaçta?

REAL MADRID-LEGANES MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 29. haftasında oynanacak Real Madrid-Leganes maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL MADRID-LEGANES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Leganes maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID MUHTEMEL 11

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Rudiger, Asencio, Garcia, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

ARDA GÜLER KADRODA OLACAK MI?

Ligin 28. haftasında Villarreal maçında oyuna sonradan giren Arda Güler'in Leganes maçında ilk 11'de olup olmayacağı araştırılıyor. Carlo Ancelotti yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan eflatun-beyazlılarda, Arda Güler'in kadroda olması bekleniyor. Genç futbolcunun, geçtiğimiz hafta olduğu gibi oyuna sonradan gireceği tahmin ediliyor.