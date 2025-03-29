Real Madrid-Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, 29. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Leganes'i konuk edecek. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar, sezonu zirvede tamamlamak için geri kalan maçlarda hata yapmamak zorunda. Beklenmedik puan kayıpları, Madrid ekibinin ikinci sıraya kadar gerilemesine neden oldu. Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunan Real Madrid, bu karşılaşmayı kazanarak rakibini yakalama hedefinde. 28 haftada 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle mücadele eden başkent ekibi, iç saha avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Taraftarların en büyük merak konusu ise genç yetenek Arda Güler'in kritik maçta süre alıp almayacağı. Peki, Real Madrid-Leganes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ne zaman ve saat kaçta?
REAL MADRID-LEGANES MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
La Liga'nın 29. haftasında oynanacak Real Madrid-Leganes maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak.
REAL MADRID-LEGANES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Leganes maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
REAL MADRID MUHTEMEL 11
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ARDA GÜLER KADRODA OLACAK MI?
Ligin 28. haftasında Villarreal maçında oyuna sonradan giren Arda Güler'in Leganes maçında ilk 11'de olup olmayacağı araştırılıyor. Carlo Ancelotti yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan eflatun-beyazlılarda, Arda Güler'in kadroda olması bekleniyor. Genç futbolcunun, geçtiğimiz hafta olduğu gibi oyuna sonradan gireceği tahmin ediliyor.