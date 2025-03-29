İspanya La Liga'da Espanyol, 29. hafta maçında Atletico Madrid'i evinde konuk edecek. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, bu sezonun şampiyonluk mücadelesini vermeye devam ediyor. Ancak son dönemde beklenmedik mağlubiyetlerle sarsılan Madrid ekibi, ligde oynadığı son iki maçı kaybetti. Bu durum, onları lider Barcelona'nın 7 puan gerisine düşürdü. 3. sırada yer alan Atletico Madrid, galibiyet serisini yeniden başlatarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor. Peki, Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ederken, 29. hafta maçında Espanyol, Atletico Madrid'i evinde ağırlayacak. Diego Simeone yönetiminde Atletico Madrid, sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor. Ancak son dönemde yaşadığı beklenmedik mağlubiyetler, Madrid ekibini lider Barcelona'nın 7 puan gerisine düşürerek 3. sıraya itti. Son iki maçını kaybeden Atletico Madrid, zorlu Espanyol deplasmanında galibiyet alarak zirveye yeniden yaklaşmayı amaçlıyor. Maç öncesi, futbolseverler Espanyol-Atletico Madrid karşılaşmasının tüm detaylarını araştırmaya devam ediyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Espanyol - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol-Atletico Madrid maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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