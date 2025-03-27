Kadınlar Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yendi.

Beşiktaş, Kadınlar Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanan maçta Mehmet Alperen Güçyetmez düdük çaldı. Güçyetmez'in yardımcılıklarını Mustafa Poyraz ve Mahmut Can Çilkız üstlendi. Sarı-lacivertli ekip, 41'inci dakikada Busem Şeker'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı başlar başlamaz Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. 46'ncı dakikada Cox, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle beraber çıktığı 22 maçta 19 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, puanını 58'e yükseltti. Siyah-beyazlı ekip ise 43 puanda kaldı.