İspanya La Liga'nın 27. haftasındaki erteleme maçında Barcelona ile Osasuna kozlarını paylaştı.
Barcelona rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.
Barcelona adına ilk golü 11. dakikada Torres kaydetti.
Ardından 21. dakikada Olmo penaltıdan skoru 2-0'a getiren isim oldu.
Mücadelenin 77. dakikasında Barcelona adına Lewandowski skoru 3-0'a getiren golü atan isim oldu ve karşılaşmanın skorunu belirledi.
Bu maçın ardından Barcelona 63 puanla ligde lider konumda yer alıyor.
Osasuna ise 33 puanla 14. sırada bulunuyor.