Türkiye U19 Milli Takımımız, Portekiz U19 ekibi ile kozlarını paylaşacak. Portekiz'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Portekiz U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Portekiz U19 - Türkiye U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

U19 Milli Takımımız, Portekiz ile Avrupa Şampiyonası Eleme maçında karşılaşacak. Evinde oynadığı karşılaşmada galibiyet hedefleyen Ay-yıldızlı takımın hedefi belli oldu. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Portekiz U19 - Türkiye U19 hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ U19 - TÜRKİYE U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz U19 - Türkiye U19 hazırlık maçı 19 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE U19 - İSVİÇRE U19 MAÇI CANLI İZLE