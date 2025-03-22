Türkiye U19 Milli Takımımız, İngiltere U19 ekibi ile kozlarını paylaşacak. Deeside College Stadium'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İngiltere U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

U19 Milli Takımımız, İngiltere ile Avrupa Şampiyonası Eleme maçında karşılaşacak. Deplasmanda oynadığı karşılaşmada galibiyet hedefleyen Ay-yıldızlı takımın hedefi belli oldu. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki İngiltere U19 - Türkiye U19 eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE U19 - TÜRKİYE U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere U19 - Türkiye U19 maçı 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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HEDEF FİNAL

Türkiye, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur'da sırasıyla Portekiz, İngiltere ve Galler ile karşılaşacak. U19 Millî Takımımız, grubunu birinci bitirmesi halinde 13-26 Temmuz tarihleri arasında Romanya'nın ev sahipliğinde oynanacak 2025 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.