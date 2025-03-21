Rayyan Baniya nereli, kimdir ve kaç yaşında? Rayyan Baniya hangi ülkeli? | Mevkisi ve oynadığı takımlar...

Son dönemde futbol dünyasında adından sıkça söz ettiren Rayyan Baniya, fiziksel gücü ve sahadaki stratejik hamleleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen önemli kulüplerde forma giyen başarılı savunmacı, gösterdiği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanmayı başardı. Peki, Rayyan Baniya nereli, kimdir ve kaç yaşında? Rayyan Baniya hangi ülkeli? İşte genç oyuncunun futbol serüveni ve öne çıkan istatistikleri…

Savunmadaki duruşu, atletik yapısı ve defansif yetenekleriyle fark yaratan Rayyan Baniya, son dönemin en dikkat çeken futbolcularından biri haline geldi. Sahada gösterdiği güçlü performansla hem futbolseverlerin hem de spor otoritelerinin takibinde olan genç oyuncu, kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanmaya devam ediyor. Futbol tutkunlarının merakla araştırdığı Baniya, sahadaki agresif savunması, hava toplarındaki başarısı ve oyun zekâsıyla ilgilerin odağı olmayı sürdürüyor. Peki, Rayyan Baniya nereli, kimdir ve kaç yaşında? Rayyan Baniya hangi ülkeli? İşte Mevkisi ve oynadığı takımlar...

RAYYAN BANIYA NERELİ, KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

18 Şubat 1999 yılında İtalya'nın Bologna şehrinde dünyaya gelen Rayyan Baniya 26 yaşındadır. Kariyerine futbolcu olarak devam eden Baniya, genç yaşına rağmen önemli takımlarda süre almıştır.

RAYYAN BANIYA HANGİ ÜLKELİ?

Bologna'da dünyaya gelen 26 yaşındaki Rayyan Baniya Benin asıllı Türk futbolcudur. Annesi Türk olan Rayyan Baniya, A Milli Takım'da yerli statüsünde forma giyiyor.

RAYYAN BANIYA'NIN OYNADIĞI MEVKİLER

Rayyan Baniya stoper mevkisinde oynamaktadır. 1,94 metrelik boyu ile hücum oyuncularına zor anlar yaşatan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, bazı maçlarda sağ bek olarak da süre almıştır.

RAYYAN BANIYA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerine Modena U17 takımında başlayan Rayyan Baniya şu takımlarda oynadı:

-Modena U17

-Verona U19

-Mantova

-Verona

-Renate

-Fatih Karagümrük

-Trabzonspor

-Palermo

RAYYAN BANIYA İSTATİSTİKLERİ

Rayyan Baniya istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kariyerinde 187 maça çıkan 26 yaşındaki savunma oyuncusu bu maçlarda 9 gol ve 1 asist yapma başarısı da gösterdi. Oynadığı maçlarda 4 defa kırmızı kart gören Rayyan Baniya, 46 defa sarı kart ile müsabakaları tamamladı.