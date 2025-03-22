Galatasaray - Beşiktaş Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | TBF Kadınlar Türkiye Kupası canlı izle

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan, derbi karşılaşmasıyla devam ediyor. 21. hafta maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Hakem Yakup Özhan'ın düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve detayları merak ediliyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş kadın futbol maçı 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşma Galatasaray YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Petrol Ofisi, geçen hafta deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ekibini 1-0 mağlup ederken, Beşiktaş JK United Payment ise evinde konuk ettiği Bornova Hitab Spor'u 2-0 yendi.

Galatasaray Petrol Ofisi, ligde geride kalan 20 maçta 12 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlikle elde ettiği 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın ise 20 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 1-0 ile Beşiktaş JK United Payment olmuştu.