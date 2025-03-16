Liverpool 1-2 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Newcastle United 70 yıl sonra şampiyon oldu!

Liverpool 1-2 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Newcastle United 70 yıl sonra şampiyon oldu!

İngiltere Lig Kupası Finali'nde Liverpool ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Newcastle United, 70 yıl sonra ilk kez bir kupayı müzesine götürdü.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2025- 21:57 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025- 22:09