Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Dele Alli, 2 yılın ardından yeniden sahalara geri döndü. Akşam'da yer alan habere göre İngiliz futbolcu, Serie A'da Milan'a karşı oynanan maçta oyuna girdi ve 10 dakika içerisinde kırmızı kart gördü.

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Milan'a konuk olan Como, maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Como'da 81. dakikada oyuna giren Dele Alli, 2 yıl sonra yeniden forma giymişti. Ancak İngiliz yıldız 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Son resmi maçına 26 Şubat 2023'te oynanan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesinde çıkan İngiliz oyuncusu, yaklaşık iki yıldır sahalardan uzaktı. Dele All, Como ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı

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