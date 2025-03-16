Rio Ave 2-3 Benfica (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Portekiz Premier Lig'in 26. haftasında Benfica, deplasmanda Rio Ave'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gol atarak galibiyette önemli rol oynadı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2025- 23:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025- 23:53