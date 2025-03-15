La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal'i Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Villarreal ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Eflatun-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 17 ve 23. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Villareal'in tek golüyse 7. dakikada Juan Foyth'dan geldi.

ARDA GÜLER 83'TE GİRDİ

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 83. dakikasında oyuna dahil oldu.

Real Madrid bu sonuçla puanını 60'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Villarreal ise 44 puanda kaldı.