İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Brighton karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Manchester City, 11. dakikada Erling Haaland'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Ancak Brighton, 21. dakikada Pervis Estupiñán'ın golüyle skoru eşitledi. İlk yarının sonlarına doğru City, 39. dakikada Omar Marmoush'un golüyle yeniden üstünlüğü sağladı ve devreye 2-1 önde girdi.

İkinci yarının hemen başında ise Manchester City savunmacısı Abdukodir Khusanov, topu kendi ağlarına göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golü için yüklense de sonuç değişmedi.

Bu beraberliğin ardından Manchester City puanını 48'e yükseltirken, Brighton ise 47 puana ulaştı.