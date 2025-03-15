Milan 2-1 Como (MAÇ SONUCU-ÖZET) Dele Alli ilk maçında atıldı Milan kazandı

Serie A'nın 29. haftasında Milan, sahasında Como'yu 2-1 mağlup etti. Son olarak Beşiktaş formasıyla maça çıkan ve 1.5 yıldır sahalardan uzak olan Dele Alli, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2025- 23:22