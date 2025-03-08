Wolfsburg-St. Pauli maçı ne zaman? Wolfsburg-St. Pauli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Wolfsburg-St. Pauli maçı ne zaman? Wolfsburg-St. Pauli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında haftasında Wolfsburg ile St. Pauli karşı karşıya gelecek. Wolfsburg ile St. Pauli arasında oynanacak zorlu mücadeleyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2025- 13:55