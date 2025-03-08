Holstein Kiel-Stuttgart maçı ne zaman? Holstein Kiel-Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Holstein Kiel-Stuttgart maçı ne zaman? Holstein Kiel-Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında haftasında Holstein Kiel ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Holstein Kiel ile Stuttgart arasında oynanacak zorlu mücadeleyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2025- 13:55