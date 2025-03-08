Marsilya-Lens maçı ne zaman? Marsilya-Lens maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Marsilya-Lens maçı ne zaman? Marsilya-Lens maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında haftasında Marsilya ile Lens karşı karşıya gelecek. Marsilya ile Lens arasında oynanacak zorlu mücadeleyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2025- 13:55