Rennes-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Ligue 1'de 25. haftada Rennes sahasında PSG'yi ağırlayacak. Şampiyonluk yarışını ilgilendiren kritik maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
RENNES-PSG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rennes-PSG maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.
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