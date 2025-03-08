İspanya La Liga'nın 27. haftasında Barcelona sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Kritik maçta iki takım da kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Barcelona-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 27. haftada Barcelona sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona-Osasuna maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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