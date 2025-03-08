İngiltere Premier Lig’in 28. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Nottingham Forest sahasında Manchester City’yi ağırlayacak. Ligde son üç maçında galibiyet yüzü göremeyen ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında yeniden yükselişe geçmek istiyor. 48 puanla 3. sırada bulunan Forest, hemen arkasında 47 puanla 4. sırada yer alan Manchester City'ye karşı kritik bir sınav verecek. Öte yandan, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans sergileyerek beklentilerin altında kaldı. Ancak son lig maçında kazanan ve moral depolayan Manchester ekibi, Nottingham deplasmanında da galibiyet alarak üst üste ikinci zaferini elde etmeyi amaçlıyor. Peki, Nottingham Forest-Manchester City maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Nottingham Forest-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında gözler, Nottingham Forest ile Manchester City arasındaki kritik mücadeleye çevrildi. Son üç lig maçında galibiyet hasreti çeken Nottingham Forest, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. 48 puanla 3. sırada yer alan ev sahibi ekip, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini sürdürebilmek için sahadan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor. Manchester City cephesinde ise sezonun zorlu geçiş süreci devam ediyor. Pep Guardiola yönetimindeki ekip, bu sezon beklentilerin altında kalan bir performans sergileyerek liderlik yarışından uzaklaşmış durumda. Ligde 47 puanla 4. sırada yer alan Manchester ekibi, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid'e elenmenin üzüntüsünü yaşarken, sezonu ilk 4 içerisinde tamamlayarak moral bulmayı hedefliyor. Peki, Nottingham Forest-Manchester City maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanacak Nottingham Forest-Manchester City maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.