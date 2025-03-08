Parma-Torino maçı ne zaman? Parma-Torino maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma-Torino maçı ne zaman? Parma-Torino maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Parma ile Torino karşı karşıya gelecek. Parma ile Torino arasında oynanacak zorlu mücadeleyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2025- 13:56