Lille-Montpellier maçı ne zaman? Lille-Montpellier maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille-Montpellier maçı ne zaman? Lille-Montpellier maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında haftasında Lille ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Lille ile Montpellier arasında oynanacak zorlu mücadeleyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2025- 13:56