Como-Venezia maçı ne zaman? Como-Venezia maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Como-Venezia maçı ne zaman? Como-Venezia maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Como ile Venezia karşı karşıya gelecek. Como ile Venezia arasında oynanacak zorlu mücadeleyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2025- 13:56