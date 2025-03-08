İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Liverpool, Anfield’da ligin son sırasındaki Southampton’ı ağırlayacak. Hem zirve yarışını hem de kümede kalma mücadelesini doğrudan etkileyecek bu kritik karşılaşmada iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Arne Slot yönetiminde kusursuza yakın bir sezon geçiren Liverpool, hafta içinde Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönerek büyük moral buldu. Ligde de istikrarlı performansını sürdüren Kırmızılar, Arsenal’ın 13 puan önünde 67 puanla zirvede yer alıyor. Sezon boyunca aldığı kötü sonuçlarla ligin dibine demir atan konuk ekip, 9 puanla son sırada bulunuyor. Peki, Liverpool-Southampton maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Liverpool-Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, kümede kalma savaşı veren Southampton'ı Anfield'da konuk edecek. Sezon boyunca hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici bir performans sergileyen Kırmızılar, hafta içinde Paris Saint-Germain'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek büyük moral buldu. Arne Slot yönetimindeki ekip, 67 puanla Arsenal'ın 13 puan önünde zirvede yer alıyor ve bu avantajı koruyarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan Southampton cephesinde işler hiç de yolunda gitmiyor. Ligin son sırasında yer alan ve yalnızca 9 puan toplayabilen konuk ekip, Premier Lig'de kalma umutlarını sürdürmek adına Anfield'dan sürpriz bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Her iki takımın da kazanmak istediği kritik maçta Lewis Smith düdük çalacak. Peki, Liverpool-Southampton maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

LIVERPOOL-SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanacak Liverpool-Southampton maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

LIVERPOOL-SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Southampton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.