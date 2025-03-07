Valencia-Real Valladolid maçı ne zaman? Valencia-Real Valladolid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Valencia-Real Valladolid maçı ne zaman? Valencia-Real Valladolid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Valencia ile Real Valladolid karşı karşıya gelecek. Valencia ile Real Valladolid arasında oynanadak zorlu mücadeleyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2025- 18:23 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025- 18:24