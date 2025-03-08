Deportivo Alaves-Villarreal maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Villarreal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Deportivo Alaves ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Deportivo Alaves ile Villarreal arasında oynanacak zorlu karşılaşmanın tüm bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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İspanya La Liga'nın 27. haftasında Deportivo Alaves ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Deportivo Alaves-Villarreal karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Deportivo Alaves-Villarreal maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte Deportivo Alaves-Villarreal maçıyla ilgili tüm detaylar...

DEPORTIVO ALAVES-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Deportivo Alaves-Villarreal maçı, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 18.15'te başlayacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.