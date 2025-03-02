İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Osasuna - Valencia 26. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 26. haftada Osasuna ile Valencia mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Valencia maçı 2 Mart Pazar günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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