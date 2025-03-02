İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Mallorca - Alaves 26. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Mallorca - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mallorca - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 26. haftada Mallorca ile Alaves mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA-ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Alaves maçı 2 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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