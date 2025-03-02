İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Leganes - Getafe 26. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Leganes - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leganes - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 26. haftada Leganes ile Getafe mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leganes - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGANES-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leganes - Getafe maçı 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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