Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Augsburg - Freiburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Augsburg - Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - Freiburg maçı 2 Mart Pazar günü saat 19.30'da beIN Sports 3 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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