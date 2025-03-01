FA Cup 5. tur | Manchester United-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FA Cup 5. tur maçında bir üst turun bileti için sahaya çıkacak olan Manchester United ile Fulham, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kupada iddiasını sürdüren iki ekip de kazanmak için sahaya çıkacak. Peki, Manchester United-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2025- 23:29