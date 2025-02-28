Monaco-Reims maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Monaco sahasında Reims'i konuk edecek. Kritik karşılaşmada iki takım da kazanmak isterken, kimin 3 puanı alacağı heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2025- 13:01