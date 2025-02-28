Fiorentina-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Fiorentina-Lecce'yi konuk edecek. İki takım da kritik karşılaşmayı kazanmak isterken, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2025- 12:53