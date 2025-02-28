FA Cup 5. tur | Aston Villa-Cardiff City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FA Cup 5. tur maçında bir üst turun bileti için sahaya çıkacak olan Aston Villa ile Cardiff City, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kupada iddiasını sürdüren iki ekip de kazanmak için sahaya çıkacak. Peki, Aston Villa-Cardiff City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2025- 13:19